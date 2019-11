Salut à tous !Bon, voilà, c'est fait. Ou presque. D'après ce que j'ai compris, devrait y avoir une petite Switch sous le sapin familial, le 25 décembre. D'ailleurs, quand je dis "petite", je pèse mes mots, puisque apparemmentAlors je sais bien, je vous entends déjà :ou encore. Eh oui, sauf que justement,. Oui, oui, moi, j'aurais pris la normale, mais bon, c'est un cadeau, je vais pas commencer à faire chier. Quand on t'offre un truc, tu dis "merci" et c'est tout, quoi.Cette petite console, va bien falloir lui trouver un jeu, au moins un, pour débuter. Et là, ma question :A préciser que je possède toujours une WiiU, en activité, et donc que je ferai l'impasse sur les jeux existant sur les deux plateformes (typeou...) tout simplement parce que je les ai déjà. Sur WiiU.A la limite, pour les motivés,, par ordre de priorité. Parce que forcément, les jeux qui sortent pour les fêtes me font de l’œil (on a quand mêmeetsur la même période, quoi !)... Mais il y a aussi la base :...Alors oui, "ça dépend de tes goûts" etc, etc. Ben justement, balancez-moi les vôtresPS : question subsidiaire pour ceux qui ont craqué pour la Lite : je suis pas contre quelques impressions (l'écran est sympa ?) et deux trois précisions sur les jeux "incompatibles Lite". Si j'ai bien suivi, on parle des jeux qui nécessitent d'être en mode salon. Comme euh... Mario Party ? Je vois que lui, non ? Et même, je me demandais : j'avais pas lu quelque part que les Joy Cons pouvaient être achetés séparément et connectés à la Lite ? Donc dans l'absolu (et même si on imagine bien que ce ne serait pas super pratique), même les jeux à Motion Gaming devraient tourner sur Lite, avec achat de Joy Con en plus, non ?Merci pour vos retours, j'attends vos top-five des meilleurs jeux de la console