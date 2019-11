Bonsoir,Pour ceux qui ont déjà été en Thaïlande, 1500€ (hors billets d'avions) c'est suffisant pour deux personnes 2 semaines ? C'est à dire 1500€ pour les sorties, la bouffe, le transport et le ou les hôtels ? Je suis large avec 1500 ou c'est un peu juste ? Je n'irai pas au p**** donc pas besoin de planifier un budget pour çaREPAS : 500€TRANSPORTS : 250€/300€HOTEL(s) : 350€/400€ACTIVITES / VISITES + ACHATS SOUVENIRS : 300€/400€le total tourne autours de 1400€/1600€ soit une moyenne de 1500€.

posted the 11/05/2019 at 06:03 PM by ioop