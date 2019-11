C'est une question que je me pose depuis longtemps que j'ai eu du mal a départagé...



Et même si ce n'est pas mon épisodes préféré je dirais code Veronica plus abouti plus profond et recherché que de coutume.



Il y a un spitch de base aussi simple que les autres mais là où ça creuse c'est au niveau de la famille Ashford et là je me dit avec un remake de celui-ci il y aurait carrément moyen encore d'approfondir tout ça.



Dommage que la saga soit partie en sucette a ce niveau là car même si le scénario n'arrivais pas à la cheville d'un MGS par exemple, et en prenant les premiers épisodes ensemble du zéro a code Veronica la mythologie était plutôt cohérente et plus profonde qu'on pourrait croire avec un tas de documents passionnant.



Oui il n'y a pas que les cinématiques, d'ailleurs ces derniers ont vraiment contribué a celà et à l'ambiance générale des premiers épisodes.



J'espère que Capcom va continué sur leurs bonne lancé, après un RE2 Remake époustouflant et nous pondre un RE8 next gen aussi marquant.



Et pour vous quels épisodes ce démarque niveau scénario et pourquoi ?