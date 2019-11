Je ne sais pas si vous savez mais depuis quelques jours, est disponible Apple tv +, la plateforme type Netflix made in APPLE.







Parmis leurs productions maison : See, une série mené par Jason MOMOA (Khal Drogo dans Game of Thrones ou Aquaman au cinéma dernièrement) ....

Le synopis de SEE, est le suivant: Dans un monde futuriste ravagé par la quête de pouvoir des Hommes, les êtres humains ont perdu la vue, qui leur aurait été retirée pour « guérir la Terre ». Revenus à l'état primitif, ils constituent leurs tribus et apprennent à survivre sans leurs yeux, en surdéveloppant leurs sens restants. Mais un jour, la compagne de Baba Voss, chef de l'une d'elles, met au monde des jumeaux pourvus d'une vision parfaite. S'en suit alors une terrible guerre qui oppose la tribu de Baba Voss à celle de Queen Kane, persuadée que ces enfants causeront leur perte…



Alors que la critique n'a pas été convaincue par les 3 premiers épisodes disponibles (CF: http://www.allocine.fr/series/ficheserie-23163/critiques/presse/). J'ai personnellement beaucoup aimé ce début de série ! et vous ? J'ai l'impression de retrouver Game of throne à ses débuts !