Gio Corsi a fait savoir qu'il ne travail plus chez Sony depuis la semaine dernière via twitter.Moins connu que Shawn Layden, il était "Director, Third Party Production for SCEA".Il c'est fait connaitre durant certaines éditions du Playstation Experience ou il a présenté de nombreux jeux PS4 et PSvita (à un moment critique d'ailleurs de la PSvita, il avait affirmé qu'il continuerait à faire venir des jeux sur la portable de Sony)Il continuera à travailler dans le secteur du jeu vidéo, et on ne peut que le remercier pour son travail effectué chez Sony.