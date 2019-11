Jeux Video

En établissant que la déclaration ne doit pas concerner le pilote pour HBO, et en prenant en compte le tournage, la diffusion locale et l'éventuelle validation pour lancer le truc, ça veut donc dire que le Tome 6 de Game of Thrones a de grandes chances de sortir l'année prochaine.ça va, seulement 4 ans de retard(le bouquin était censé sortir avant la Saison 6, donc en 2016)Hâte de voir si le mec va troller ou pas la série en prenant une tout autre direction.Rappel concernant HBO :sera une adaptation de, recueil consacré à l'histoire de la Dynastie Targaryenne.(ex-) est provisoirement annulé, le pilote n'ayant pas convaincu HBO. La série devait se consacrer à la rencontre initiale entre Les Premiers Hommes et les Stark, tout juste débarqués à Westeros, pour une alliance face aux Marcheurs Blancs dont on aurait dû apprendre les origines.