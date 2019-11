Confirmé en juin dernier par Phil Spencer lui-même, le X0 est de retour cette année avec le X019 à Londres.Suite à l’annonce de la manette édition limitée X019, un joueur a demandé à Aaron Greenberg, responsable marketing Xbox, si d’autres manettes seraient annoncés.Ce à quoi Aaron Greenberg a répondu que le show X019 se concentrera surComme d’habitude pour cet événement, des annonces de nouveaux jeux seront faites, nous verrons de nouvelles vidéos, et qui sait, pourquoi pas le rachat d’un nouveau studio ? (il se murmure Moon Studios..)Voici ce qui est officiellement prévu :Première mondiale du gameplay des nouveaux jeux, "les plus grands et les meilleurs."Panels des créateurs les plus brillants de nos équipes Xbox Game Studio.Des activations et des expériences uniques pour donner vie à l’univers de la Xbox.Rencontres avec les développeurs et séances d’autographes.Un magasin officiel d’équipement Xbox sur place avec des équipements X019 exclusifs que vous ne pourrez acheter nulle part ailleurs.- inXile Entertainment- Ninja Theory..Le X019 aura lieu du 14 au 16 novembre 2019 au Copper Box Arena de Londres. Il s’agit du plus gros événement Xbox jamais organisé en Angleterre. Le X019 durera donc 3 jours.La suite sur Xboxygen.com