Bonjour à tous le monde, Plus que 5 petit jours avant de pouvoir profiter de Death Standing le nouveau BB de Kojima Production. Voici une vidéo de PlayStation Access qui montre la console PS4 Death stranding limited edition et le collector de Death Standing. Ça donne une idée de la finition du BB Pod. Bonne journée à tout le monde. Vivement le 8 novembre !!!!!!

posted the 11/02/2019 at 09:10 AM by joporterbridges