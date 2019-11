Hello! Il y a quelques temps, j'avais partagé une vidéo de Asian Boss (de mémoire) avec le témoignage d'une hôtesse au Japon ! Entre temps, un des membres de Gamekyo (je pense qu'il se reconnaitra) avait publié une vidéo sur les Bar à hôtes (c'est la version Homme) de Tev. Je sais que le sujet avait intéressé quelques personnes ici même, et là, justement, Tev a sorti un vidéo sur... Les Bar à hotesses (donc à nouveau sur les femmes si vous avez bien suivi) qui correspond pas mal à mon ressenti sur place d'ailleurs ^^ !Au passage, une petite mise en garde : de façon générale, évitez ces endroits si vous ne parlez pas japonais (la plupart des filles ne parlent pas anglais, ou de façon très basique, donc au final, vous allez surement vous emmerder) et JAMAIS au JAMAIS vous ne devez suivre un rabatteur (que ce soit d'ailleurs pour un massage, un karaoké ou un kyabakura). Sélectionnez vous même votre établissement et comptez au moins 150€/heure pour ce genre de prestations. Voilà ^^ ! Bonne vidéo !