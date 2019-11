Quand je lis cette conclusion, je me dis que c’est exactement ce que je recherchais avec ce jeu, les tests Français sont tous très bon et parle d’oeuvre marquante pour la plupart.Je n’ai jamais vu un jeu où les avis FR et US étaient si divergents, ah si ça me rappelle un peu Shenmue, le jeu avait été critiqué pour sa lenteur et d’autre l’avait justement considéré comme un projet visionnaire, chose qui s’est confirmé plusieurs années plus tard... Un Bis repetita pour Death Stranding?Perso ma hype est intacte, vivement le 8