Dans un récent communiqué concernant Final Fantasy VII Remake, l'éditeur nippon a dévoilé que 12,3 millions de copies de Final Fantasy VII avaient été expédiées à travers le monde. Un chiffre qui n'avait plus été mis à jour depuis août 2015, alors qu'il pointait encore à 11 millions. Il faut dire que les sorties successives sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC ont largement aidé à rentabiliser un peu plus les 80 millions de dollars investis par Square lors du développement. À titre de comparaison, Final Fantasy XV s'est écoulé à 8,4 millions d'exemplaires, talonnant de peu Final Fantasy X et ses 8,5 millions de ventes.