À partir du 1er février 2020 à 00 h 59.



Vous avez du recevoir l'information par mail:



Toutes les fonctionnalités en ligne, les options en réseau et les téléchargements de musiques numériques seront immédiatement désactivés. Vous pourrez tout de même continuer à jouer à ces jeux en mode hors-ligne.



Les fonctionnalités suivantes seront toujours disponibles en mode hors-ligne :



• Jouer les chansons des disques physiques

• Jouer les chansons numériques précédemment achetées et téléchargées sur le disque dur

• Les utilisateurs de la PS4 (exclusivement) pourront re-télécharger des chansons précédemment téléchargées et supprimées. Veuillez noter que cela n'est pas possible pour les utilisateurs de la PS2 et de la PS3 : si une chanson téléchargée est supprimée, elle ne peut pas être re-téléchargée

• Jouer au mode Fête

• Suivre les meilleurs scores hors-ligne

• Enregistrer des vidéos et captures d'écran sur votre disque dur PlayStation

• Créer des playlists



À partir du 1er février 2020, les fonctionnalités en ligne seront affectées de la façon suivante :



• Vous ne pourrez plus acheter ou télécharger de nouvelles chansons

• Vous ne pourrez plus consulter, transférer ou interagir avec les contenus générés par les utilisateurs (CGU) en ligne

• Vous ne pourrez plus partager du contenu enregistré à la fin d'une performance sur aucune des plateformes de partage public existantes (comme Facebook, Twitter, PSN ou la communauté SingStar)

• Vous ne pourrez plus suivre les meilleurs scores en ligne

• Vous ne pourrez plus relever les défis en ligne

• Vous ne pourrez plus débloquer les trophées suivants :

o Zapping

o Début de concert

o Des étoiles plein les yeux