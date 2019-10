Anecdotes

L’idée de ne pas inclure de boîte à objet est basée sur le jeu Sweet Home. De plus, l’équipe voulait l’enlever afin de créer une difficulté supplémentaire au jeu.Pendant le développement du jeu Nintendo 64, il était prévu que le jeu ait plusieurs fins. Une ou Rebecca et Billy mouraient, l’une où seulement Billy mourrait et une autre où Rebecca devait mourir. Cette idée fut abandonnée à cause des problèmes liés à l’histoire de la saga.Il devait y avoir un zombie capable de courir dans cet épisode, mais il ne verra finalement le jour que dans le remake de Resident Evil 1.Capcom a accidentellement annoncé la resortie du remaster plusieurs mois avant l’annonce officielle du jeu. Dans le thème Resident Evil de la PS4 où il est possible de voir l’icône du jeu.Satoshi Nakai, qui a travaillait sur les premiers niveaux de Resident Evil Zero, avait proposé à l’équipe de développement d’intégrer des civils en tant que protagonistes. Les personnages devaient donc être très différents de Rebecca et Billy.Des joueurs ont trouvé une herbe rose dans les fichiers du jeu, cependant personne ne sait à quoi elle devait servir et cette herbe apparaît uniquement dans les fichiers de ce jeu.Dans la bêta Nintendo 64, Rebecca portait un uniforme similaire à celui de Jill Valentine dans Resident Evil 1 et la tête de Billy était très différente de la version finale.Il était prévu que le jeu soit à la première personne, mais pour des raisons techniques les développeurs ont finalement décidé d’utiliser une caméra à angle fixe similaire à Alone In The Dark.Dans la version japonaise, le jeu contient une scène post-crédit différente qui montre les personnages se faire tuer par les ennemies. Pour la déverrouiller, le joueur doit terminer le jeu une deuxième fois sur un emplacement de sauvegarde différent et obtenir la bonne fin.Chris et Jill auraient dû rester ensemble toute la durée du jeu. Jill aurait pu être contrôlée par un deuxième joueur ou par l’ordinateur, mais cette idée a été abandonnée à cause des limitations techniques des consoles.Le jeu devait être doublé en japonais, mais comme Shinji Mikami jugeait les performances des doubleurs moyenne, cette idée a finalement été abandonnée. De plus, il voyait mal des personnages censés être américain parler une autre langue.La difficulté Survie du remake était la difficulté originale du jeu avant que les testeurs le trouvent trop dur et que les développeurs ajoutent la visée automatique et une connexion entre les boîtes.Shinji Mikami a demandé la suppression de Rebecca, car il n’aimait pas sa personnalité soumise, finalement le personnage est resté, car une grande partie des développeurs en avaient envie.Il existe trois cinématiques d’introduction différente. Au Japon, la cinématique d’introduction est en noir et blanc alors qu’en France et en Allemagne cette même cinématique est en couleur. Toujours dans la version française, allemande et japonaise, il est possible de voir Chris Redfield fumer une cigarette dans l’introduction. Cette scène est cependant censurée dans toutes les autres versions du jeu.Hideki Kamiya a avoué que prénom de Joseph Frost était tiré du personnage Joseph Joestar du manga JoJo’s Bizarre Adventure.La version DS de Resident Evil, est la seule à proposer presque tous les membres du S.T.A.R.S jouable grâce au Multicard Play. Il manque cependant Brad Vickers, Edward Dewey et Joseph Frost, car ils n’ont jamais eu de models dans le jeu original.La première rencontre de Jill avec un zombie, c’est quand elle en trouve un qui mange le cadavre de Kenneth Sullivan au début du jeu. Cependant, il existe une deuxième façon de rencontrer ce zombie. Si le joueur retourne voir Wesker, ce dernier lui dira de reprendre l’enquête. Si vous essayez une nouvelle de retourner voir Wesker, cette fois Barry vous empêchera de quitter la salle et en vous dirigeant vers Barry, le zombie entrera dans la salle à manger.Dans certaines versions du jeu, il existe une faute d’orthographe dans le journal de la cinématique d’ouverture. Le mot bizarre est orthographié “bizzar”.Un portage du jeu était prévu pour la GameBoy Color, mais à cause des limitations de la console et de l’insatisfaction de Capcom envers ce portage, il est finalement annulé. Ce portage devait cependant avoir de nouveau ennemies et un nouveau système de sauvegarde.Après qu’un collectionneur ait réussi à mettre la main sur l’une des versions du portage, des roms ont commencé à apparaître sur internet.Le casting a beaucoup évolué entre la version en cours de développement et la version finale. Il devait être à l’origine composé de Jill Valentine, Chris Redfield, Dewey (un médecin afro-américain) qui devait être un personnage marrant et Gelzer (l’opérateur radio de l’équipe).Le projet Resident Evil, est né lorsque Capcom cherchait à créer une suite spirituelle du jeu NES Sweet Home basé sur le film du même nom.Il était prévu que le jeu soit connu à l’international sous le nom de Biohazard, mais il aurait été trop compliqué pour Capcom d’obtenir les droits sur le titre à cause d’un jeu Biohazard sorti sur DOS et d’un groupe de musique du même nom. Le nom Resident Evil est finalement choisi suite à un concours organisé au sein de l’entreprise.Contrairement aux autres versions, la version Saturn possède deux Tyrans. Lorsque Wesker libère le premier et que vous arrivez à le tuer, un deuxième cassera la vitre de son conteneur et en sortira.Une version d’Albert Wesker zombifiée peut être trouvée dans le mini-jeu exclusive au portage Saturn.Toujours dans la version Sega Saturn, les Hunters Alpha du jeu original ont été remplacés par une variante appelée “Tick”.Lors du combat final, lorsque le joueur utilise le lance-roquette pour tuer le Tyran, l’explosion est bien plus imposante dans la version HD que dans la version GameCube.Les costumes BSAA de Jill et Chris ont été ajoutés au remaster HD après que Capcom ait organisé un sondage auprès des joueurs afin de savoir s’ils voulaient les costumes.Si vous terminez le jeu en moins de cinq heures avec le mode Ennemie Invisible, vous débloquerez un message caché de Shinji Mikami.Dans le remake du jeu, il y a une suite au rapport de Wesker. Ce document est appelé, rapport de Wesker II est pour Ada Wong et détaille l’histoire de Wesker les 20 années qui ont précédé l’incident du manoir en 1998. Le rapport détaille également l’histoire de Lisa Trevor, donne des informations sur les recherches de William Birkin et sur la famille Ashford. Il y a également une mention au parasite Nemesis.Angel Studios (aujourd’hui Rockstar San Diego) qui s’est occupé du portage de la version N64, voulait également porter un autre jeu PlayStation 1, mais les développeurs originaux ont refusé de peur qu’il soit ruiné à cause du système de cartouche, ce deuxième jeu était probablement Final Fantasy 7.Dans une interview, Noboru Sugimura a déclaré que dans le jeu original, Léon devait à l’origine commencer en tant que civil et qu’il devait y avoir une scène entre lui et Marvin au commissariat où il mettait son uniforme.Il est possible de repérer la porte d’entrée du commissariat de police que Jill utilise dans Resident Evil 3.Les premiers concepts arts de Léon le montre avec un chien de chasse. Cependant, il n’y a aucune mention au chien de Léon dans la saga.Lors du scénario A, le joueur rencontre Marvin reposant sur un casier. Sur ce casier, y est inscrit le nom “Jojo”. Il s’agit d’une référence au jeu de Capcom Jojo’s Bizarre Adventure sorti la même année que Resident Evil 2.Resident Evil 2 est également sorti sur la console Tiger 99x. Cette version est en fait une version allégée de la version Game.com, cependant ce jeu est le premier à posséder un mode multijoueur.Le portage de la version Nintendo 64 est la seule version à avoir du contenu exclusif. Des fichiers permettant de lier Resident Evil, Resident Evil 3, Code Veronica, Resident Evil 0 et Outbreak alors même que les jeux n’étaient pas encore sortis.Dans la version japonaise, les animations des scènes de mort sont censurées en noircissant l'écran, ne laissant que les effets sonores et le texte "YOU DIED".Au début du scénario A, le joueur passe devant un magasin nommé Arukas. Il s’agit en fait d’une référence à Sakura, un personnage de Street Fighter.Il devait y avoir un autre survivant. Ce personnage s’appelait Roy et il le seul personnage à avoir été complètement abandonné au cours du développement.Si vous vous rendez au commissariat de police de Raccoon City en mode normal sans ramasser aucun objet, vous donnerez naissance à un zombie spécial portant un gilet jaune et un pantalon de camouflage dans l'allée arrière du service. Ce zombie est Brad Vickers, le pilote d'hélicoptère du premier Resident Evil.La veste par défaut de Claire porte le même logo "Made in Heaven" que la tenue de rechange de Chris dans le premier jeu.La photo de groupe des S.T.A.R.S. a un membre non identifié à l'extrême gauche. On suppose qu'il est soit le prédécesseur de Rebecca Chambers, soit un des premiers concepts de Kevin Dooley, un pilote de la SPR qui a parfois aidé l'équipe S.T.A.R.S. lors de leurs missions. Cette dernière solution serait logique, car un hélicoptère de la SPR se trouve à l'arrière-plan.Tofu du mode de jeu secret Tofu Survivor a été créé à l'origine comme un moyen de tester la détection de collision du jeu pendant son développement. Plus tard, il a obtenu son propre mode en tant que parodie du 4e survivant de HUNK.Il y a un Easter Egg qui vous permet de faire des trous dans l'écran chaque fois que votre personnage fait face à la caméra.Le bureau de S.T.A.R.S. est beaucoup trop petit pour une équipe de 12 personnes et, pour une raison quelconque, il n’y a que les bureaux de Barry, Chris, Jill, Rebecca et Wesker. Ils ont peut-être fait quelques changements après l'incident du manoir, mais le bureau de Brad a disparu alors qu’il était encore en vie au moment où le bureau a été utilisé pour la dernière fois.Le célèbre réalisateur de films de zombies, George A. Romero, a réalisé les publicités originales pour Resident Evil 2. Plus tard, il devait réaliser les films en direct de Resident Evil, mais l'accord a été donné à Paul W.S. Anderson.Normalement, lorsque le joueur recherche le bureau le plus à gauche du bureau des S.T.A.R.S (qui appartient à Albert Wesker), le personnage du joueur remarque que le bureau a déjà été recherché par quelqu'un d'autre. Cependant, si le joueur le fouille 50 fois de suite, on peut obtenir une photo à développer, une fois développée, cette photo montre Rebecca Chambers portant une tenue de basketball. L'image est étiquetée "Recruter."La plaque d'immatriculation de la moto de Claire est J2198, il s’agit en fait d’un clin d'oeil à la date de sortie originale de Resident Evil 2, le 21 janvier 1998.Si vous regardez attentivement le bouton "Quitter" dans le menu de l'épilogue, il y a un message presque illisible qui dit "I Love You, Shinji Mikami, Return to Menu !Il est probable que le nom de Nicholai Ginovaef a mal été traduit en raison de sa prononciation, car le seul nom slave auquel la transcription originale correspond est Nikolai Zinoviev. Fait intéressant, dans la traduction russe du film Resident Evil : Apocalypse, son nom de famille a été changé en Zhukov.Le nom de l'animalerie "Eagle's Pet Shop", est une référence à "Eagle" de la série Street Fighter.Dans le hall d'entrée de l'hôpital, il y a une affiche Dino Crisis, qui montre également la date de sa première sortie, le 1er juillet 1999 au Japon.Il y a des affiches “Buger Kong” qui font référence à Burger King.Il est possible d'obtenir un fichier caché appelé "Jill's Diary" en rassemblant les 30 fichiers du jeu dans un ordre spécifique. Si cela est fait correctement, cet élément remplacera le premier fichier dans le menu Fichier.Il était prévu que des personnages de Resident Evil 2 et 3 se croisent, malgré le fait que cette idée a été abandonnée, il existe une bande dessinée chinoise qui fait la liaison entre ces deux opus.Une photo d'Alex Mack de la série à succès Nickelodeon The Secret World of Alex Mack se trouve dans l'une des pièces de la tour de l'horloge.Il y a une affiche pour Resident Evil 4 à l'extérieur du cinéma proche du restaurant Grill 13.Si le joueur retourne à l'entrepôt après la première rencontre avec Nemesis à la SPR, il découvrira que Dario Rosso, l'homme qui s'est enfermé dans le conteneur, a été tué par des zombies.Le jeu a beaucoup d'erreurs de continuité pendant la visite au service de police de Raccoon. Même si les événements du jeu coïncident avec Resident Evil 2, certaines portes sont barricadées et la cour remplie de débris, alors que ce n'est pas le cas dans Resident Evil 2.À ses débuts, Biohazard 3 : Last Escape allait avoir un mode où l'on pouvait jouer avec Brad Vickers zombifié (coupé à cause des coûts de production) et Jill aurait croisé Léon, Ada et William pendant l'histoire (coupé à cause des problèmes de continuité).Resident Evil 3, devait à l’origine être la suite directe du second volet et mettre en vedette HUNK. Il avait pour mission de trouver un échantillon du Virus G dans un bateau de croisière. Le jeu que nous connaissons aujourd’hui devait s’appeler Resident Evil Gaiden, mais avec les problèmes de développement de ce troisième épisode, il a été décidé que le spin off sortirait sous le nom de Resident Evil 3 et que l’autre jeu doit être abandonné.L'un des costumes bonus de Jill est la tenue de Regina de Dino Crisis.Dans l’une des premières versions de l’histoire, Alexia et Alfred Ashford correspondaient à Hilda et Hilbert Krueger.Il existe une rumeur qui dit que Léon allait à un moment donné être le partenaire de Claire dans ce jeu, mais aussi qu’il devait mourir vers la fin. Capcom s'est vite rendu compte à quel point ce serait une mauvaise idée de tuer un personnage aussi apprécié et l'a transformé en Steve Burnside (si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi Steve ressemble autant à Léon dans la version originale.).Certains concepts artistiques inédits pour le jeu sont sortis le 13 février 2015, environ 15 ans après la sortie originale du jeu. Certains des concepts les plus intéressants incluent Jill Valentine comme protagoniste au lieu de Claire Redfield et la famille Ashford avec des costumes fortement inspirés de ceux portés par les nazis.Les développeurs du jeu décrivent Code: Veronica comme étant la véritable suite de Resident Evil 2 même si le jeu n’est pas numéroté et qu’il est sorti après le 3.Après la scène de l'hélicoptère avec Mike, vous pouvez voir une personne se cachant derrière un pilier au loin derrière les ruines et les décombres en utilisant le fusil de sniper avec une lunette supplémentaire. On ne sait pas qui est cette personne, bien qu'il s'agisse probablement d'un membre de l'équipe de développement ou d'une personne qui lui est liée.Hunnigan apparaît dans le jeu lors de ses conversations radio avec Léon, où seule sa tête et ses épaules sont visibles. Cependant, le déplacement de la caméra révèle que ces conversations sont simplement des modèles de personnages complets de Léon et Hunnigan assis l'un à côté de l'autre derrière une texture radio. De plus, le modèle de Hunnigan contient plusieurs couches de vêtements, y compris une couche pour son blazer et son chemisier. En fouillant dans les dossiers du jeu, vous découvrirez également une texture pour un chemisier blanc avec un soutien-gorge noir et une peau bien visible en dessous.De même, Mike, le pilote d’hélicoptère possède un modèle 3D complet qu’il est possible de voir grâce au débuggage caméra. Mais curieusement, le modèle du personnage a des yeux jaunes, un trait généralement associé aux monstres du jeu.L'homme envoûtant est un monstre inutilisé de Resident Evil 4, qui a été conçu pour pouvoir changer de forme. Malheureusement, il n'a jamais dépassé la phase de conception.“L'Homme Électrique" était une créature conçue pour Resident Evil 4, bien qu'elle n'ait pas dépassé la phase de conception.La "Poupée Vivante" est une ennemie inutilisée du second prototype, (également connu sous le nom de construction "Hallucination"), elle est apparue dans la démo E3 2003 pour Resident Evil 4. Qui, à l'époque, montrait Léon attaqué par des hallucinations.Tous les cas de décapitation ont été strictement retirés de la version japonaise.Nuby Tech, une société de périphériques de jeu, a créé un contrôleur en forme de tronçonneuse inspiré par l'ennemi de l'homme-scie dans Resident Evil 4. Des versions séparées ont été réalisées pour le GameCube et le PS2. Cependant, il n'a pas amélioré l'expérience de jeu et a été critiqué pour sa mauvaise disposition des boutons.Le pistolet Broken Butterfly a une description qui fait référence au film Sudden Impact. Dans le film, un personnage dit "Vas-y, fais-moi plaisir" tout en tenant un revolver. La description du Broken Butterfly est : "Ça fera le bonheur de tout le monde.”L’écran titre de la campagne d’Ada a probablement été inspiré par l'affiche du film La Femme Nikita.Quand le joueur essaie de regarder sous la jupe d'Ashley, elle s'exclame "UGH ! You PERVERT !". Ou "HEY! What are you looking at!" et se couvre.Si Ashley porte l'un de ses costumes de rechange, cette animation ne se déclenchera pas.Pendant l'affrontement avec les Ganados dans la cabine, tirer sur Luis suffisamment de fois déclenchera une scène de crime où il tirera et tuera Léon, ce qui aura pour résultat une fin de partie.Essayer de recharger la Chicago Typewriter (qui a des munitions infinies par défaut) tout en portant le Léon's Mobster Outfit déclenche plutôt un petit tour de passe-passe où il ajuste son chapeau et se moque. Si le joueur recharge 4 fois de suite, une animation plus dynamique jouera de Léon en train de lancer et attraper son chapeau.Le pistolet Killer7 est une référence à un jeu du même nom, produit par Shinji Mikami et publié par Capcom. Un personnage de Killer7 a utilisé une arme similaire.Avant les événements du jeu, les villageois avaient leurs propres enfants. Selon le DVD Biohazard 4 : Incubate DVD, il n'y avait pas d'enfants dans le jeu, car ils ont été tués par le virus Plaga.Le pistolet déverrouillable Matilda est en fait le pistolet de poing personnalisé Heckler & Koch VP70 Léon utilisé dans Resident Evil 2. Léon a pu trouver une crosse et un accessoire pour son pistolet VP70 en RE2 qui lui a permis d'effectuer des rafales de tir.Il y a une version antérieure de Resident Evil 4 qui a été complètement supprimée, maintenant appelée Resident Evil 3.5. Dans les bandes-annonces et les séquences de gameplay publiées pour le jeu, Léon combattait des poupées possédées, un monstre de brouillard qui ressemble à Uroboros, et un ennemi récurrent appelé Hookman.Léon devait à l'origine sauver Sherry Birkin dans RE4 et l'histoire devait être liée à ce que Wesker a dit dans son rapport : "Sherry est en sécurité entre nos mains". Cette partie a toutefois été supprimée du jeu et de l'édition du 10e anniversaire du rapport de Wesker.Après les crédits de Resident Evil 4, dans la section "copyrights", il est écrit "Ce jeu est protégé par les lois de la police de Raccoon. Toute reproduction, distribution ou exposition non autorisée peut entraîner une responsabilité civile et des poursuites criminelles par un membre S.T.A.R.S. approprié. Et plus encore."Le frère de Robert Kendo, Joe Kendo, est laissé entendre qu'il est toujours en vie, car les mots "Kendo Custom Shop" ont été gravés sur le canon de Léon, le Silver Ghost.Si le joueur tire plusieurs fois dans le lac juste avant de combattre Del Lago, le monstre va sortir du lac et manger Léon en une gorgée, le tuant instantanément. Les éditions HD et Steam du jeu récompensent le joueur avec le trophée/réalisation "Don't Shoot The Water !”Après la scène de la maison abandonnée où Léon est assommé par le chef Mendez, il se réveille sans sa veste sans explication. Dans le deuxième chapitre de "Separate Ways", Ada croise un Ganado portant la veste de Léon.Devil May Cry a commencé comme Resident Evil 4. Le producteur Shinji Mikami a estimé qu'il s'éloignait trop des racines de l'horreur de survie de la série et a progressivement convaincu tous les membres du personnel d'en faire un jeu indépendant. L'histoire a finalement été réécrite pour se dérouler dans un monde rempli de démons et le nom du héros a été changé en Dante.Le jeu a été conçu à l'origine comme un jeu à un seul joueur semblable à 4, avec Chris comme seul personnage jouable. Sheva devait à l'origine être un personnage récurrent, à la tête d'une milice locale luttant contre l'épidémie. Lorsque la décision a été prise d’ajouter un mode coopération, Sheva a été réécrite comme un agent de la BSAA et partenaire de Chris.À l'origine, Jill devait être trouvée congelée et utilisée par Wesker pour des recherches dans les installations de TRICELL, mais l’équipe ne trouvait pas cette idée suffisamment intéressante pour l’intégrer au jeu.Barry Burton devait apparaître à plusieurs reprises dans le jeu et aider le joueur à battre une dizaine de El Gigantes. Bien que Barry ne soit pas intégré au scénario, il est jouable dans le mode mercenaire de l’édition Gold.Un modèle pour le personnage du marchand a été trouvé dans les fichiers du jeu, il est donc possible que le marchand de Resident Evil 4 devait apparaître dans ce 5e épisode.Dans ces fichiers, il existe un autre modèle de Ricardo Irving, laissant penser qu’il devait être un personnage jouable dans le mode mercenaire.Dans une interview Jun Takeuchi, producteur de Resident Evil 5, a parlé d’une fonctionnalité qui n’est pas présente dans le jeu final. Il raconte que lorsque le personnage passait d’une zone éclairée à une zone obscure et d’une zone obscure à une zone éclairée qu’il aurait besoin d’un temps d’adaptation, cela devait créer des moments de tensions avec l’impossibilité pour le joueur de viser ou de voir correctement pendant un petit instant.En battant Wesker dans le délai de 7 minutes qu'il donne au joueur, ce dernier gagne l'objet "Cœur de l'Afrique". Il se trouve sous l'escalier menant à la sortie du niveau supérieur.Le médicament qui a été spécialement conçu pour garder le virus d'Albert sous contrôle a ceci écrit sur l'étiquette : "Attention : Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans sauf sur avis médical".Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, n'a joué à RE5 qu'en 2011, deux ans après la sortie du jeu, car il n'aimait pas l'idée que quelqu'un d'autre ait fait le jeu.Albert Wesker devait ordonner à un Tyran de tuer Excella Gionne.Des éléments de la bêta de Resident Evil 5 ont été utilisées dans Resident Evil 6. Principalement, les ruines souterraines, avec des parties étant sous l'eau, des géants de type Gigante attaquant une ville alors que vous deviez protéger un autre personnage et une bataille de boss sur un train où vous deviez courir de wagon en wagon tout en le combattant.La bande-annonce de l’E3 2010 montre une certaine rivalité entre Chris, Jill et l’homme sur la chaise, mais cette scène n'apparaît pas dans le jeu final.Toujours dans cette bande-annonce, il est possible de voir HUNK. Cependant, le personnage n'apparaît pas une seule fois dans cet épisode.Dans le Queen Zenobia, il y a un distributeur de boissons “Trish”. Il semblerait que le nom de la boisson soit une référence à Trish de Devil May Cry.Si vous scannez Clive R. O’Brian et Parker Luciani, vous aurez accès quelques dialogues supplémentaires.Le titre est mal orthographié sur les boîtes 3DS.À un moment donné, les développeurs ont envisagé de donner à Natalia d'autres moyens d'attaquer, l'un d'eux étant la capacité de tirer des lasers de ses doigts. L'idée a même été mise en œuvre dans le jeu pendant un certain temps pendant le développement, mais a été supprimée parce qu'elle se sentait "trop super héros".Cet opus semble fortement s’inspirer de The Evil Within et The Last of Us. En effet, l’intrigue est similaire à celle du premier jeu cité, les créatures ont une conception et une nature similaire, il y a une mise en avant de la furtivité comme l’a fait The Evil Within. Enfin, le projet du dirigeant de Save Earth était de transférer son esprit dans le corps d’une autre personne, comme Ruvik voulait le faire avec Leslie.Pour le côté de Barry Burton, on peut noter des similarités avec The Last of Us dans le sens où Barry est un personnage âgé qui doit escorter une jeune fille qui est déjà contaminée, mais qui ne présente aucun symptôme.Carla Radames devait à l'origine être un clone d'Ada Wong, mais les producteurs du jeu ont dit aux développeurs qu'ils n'étaient pas autorisés à intégrer le clonage dans l'histoire. L'équipe a d'abord eu l'idée qu'il pourrait y avoir 4 ou 5 clones d'Ada, et que dans le jeu, il serait révélé que chaque Ada que le joueur a rencontrée dans la série jusqu'à présent avait été différents clones d'elle.À l’origine, c’est Chris Redfield qui aurait dû mourir à la place de Piers Nivans, mais les développeurs ne trouvaient pas la mort assez bien par rapport à l’importance de Chris dans la série.Selon Yoshiaki Hirabayashi, le producteur de Resident Evil 6, l'idée d'utiliser Albert Wesker dans le jeu est venue au moins une fois. Comme Wesker était mort, cependant, ils ne pouvaient pas utiliser le personnage, mais voulaient quand même l'impliquer d'une façon ou d'une autre dans l'histoire. Comme ils étaient en train de développer le personnage de Jake Muller à l'époque, ils ont eu l'idée qu'il était le fils de Wesker.Sur le costume EX de Piers, on peut voir qu’il y est noté STALGA, il s’agit en fait du nom d’une station-service qui apparaît dans la série.La lettre de Sherry à Claire mentionne une personne nommée "Ronny" qui serait excité de voir Claire. Il s'agit cependant d'une erreur de traduction, car le nom dans la version japonaise originale est "Rani-chan". Il s'agit très probablement de Rani Chawla, du film de CG Resident Evil Degeneration, qui a déjà des liens avec Claire.Dans la version japonaise, il existe plusieurs références aux attentats du 11 septembre et à la guerre contre le terrorisme. Toutes ces références ont été supprimées pour la version occidentale.Piers Nivans est apparu pour la première fois dans le manga Resident Evil: Marahwa Desire, mais il est aussi le premier personnage d’un livre Resident Evil à avoir rejoint le casting du jeu vidéo.Dans la campagne de Léon, vous sauvez un flic débutant pris dans une ville remplie de zombies dès son premier jour au travail. Il s’agit d’une référence à la première apparition de Léon dans la saga Resident Evil.En référence à l’ancienne méthode de sauvegarde, Capcom a choisi comme logo de sauvegarde automatique une machine à écrire.Dans la carte d'Urban Chaos pour Mercenaires, vous trouverez une arcade avec de vieux jeux Capcom tels que Star Gladiator, SonSon, Ghosts'n'Goblins et Darkstalkers.La campagne de Léon dans Resident Evil 6 commence à l'Université Ivy située à Tall Oaks. Une université du même nom apparaît dans Ace Attorney: Trials and Tribulations où son emplacement n'a jamais été indiqué. Probablement un clin d’oeil à la saga Ace Attorney.Le clavier que vous utilisez pour rejoindre Lucas produit les mêmes effets sonores de l’inventeur de Resident Evil 3 et Outbreak.Pendant le deuxième combat du patron de Jack Baker, juste après que Jack ait attrapé la tronçonneuse, il dira "Groovy". C'est une référence à The Evil Dead 2 où le personnage principal Ash dit cette phrase.Ce jeu est le premier de la série à avoir été écrit par un occidental. L'auteur du jeu était Richard Pearsey, crédité comme consultant narratif, qui avait précédemment travaillait sur Spec Ops : The Line et F.E.A.R., entre autres.Resident Evil VII est le premier titre de la série à incorporer le nom japonais et occidental de la série, car il s'appelle Biohazard 7 : Resident Evil au Japon et Resident Evil VII : Biohazard en occident.Une première version du jeu était en cours de développement en 2013, cette version avait un gameplay similaire à Resident Evil 6, mais le jeu est finalement abandonné suite aux retours du 6e épisode.Selon un article de PC Gamer, l’équipe voulait qu’il arrive quelque chose de choquant et horrible au personnage au début du jeu. Dans le pré-développement, ils voulaient qu’Ethan se fasse trancher en deux par une tronçonneuse et rampe avec ses entrailles pour se mettre en sécurité. Cette idée ayant été jugée trop violente, Ethan perdra finalement ça main à cause de la tronçonneuse.La famille Baker devait avoir un chien qui se nommait Diane, ce dernier devait attaquer le joueur à certains moments dans le jeu, mais cette idée est finalement abandonnée.Il était prévu que les zombies fassent leur grand retour dans cet épisode, de plus ces derniers devaient être sensibles au bruit. Un bouton pour retenir sa respiration était prévu pour que le joueur passe à côté sans se faire repérer.Le DLC Not a Hero a connu quelques changements suite à son report. À l’origine, le DLC devait se terminer avec l'arrestation de Lucas et non sa mort.