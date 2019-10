Pour ceux qui ont déjà précommandé le jeu sur le launcher de, sachez que lepré-téléchargement deest enfin disponible surPar contre il faudra faire de la de place avant de l'installer, puisque le titre exige au moins 150 Go d'espace libre.Pour rappel,sera disponible le 5 novembre prochain.

Like

Who likes this ?

posted the 10/30/2019 at 05:15 PM by leonr4