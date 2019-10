The Insight Project est une nouvelle initiative que Ninja Theory entreprend avec le neuroscientifique Paul Fletcher, qui a déjà collaboré sur Hellblade. Dans le cadre de ce projet, Ninja Theory et Fletcher conçoivent de nouvelles méthodes de traitement pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, en utilisant entre autres des capteurs corporels.



"Si vous pouvez voir ce qui se passe dans votre esprit, vous pourrez alors vous en libérer et voir les choses sous un nouvel angle", a déclaré Tameem Antoniades de Ninja Theory à CNET.

Le développement du titre en est encore à ses débuts mais Antoniades a expliqué que son objectif à long terme est de créer un jeu sophistiqué et haut de gamme pouvant attirer l’intérêt général et aider les gens à mieux comprendre les réalités de la santé mentale. Le studio espère que cela se concrétisera au cours des prochaines années.



Les expériences de jeu visent à aider les gens à reconnaître, à réagir et à contrôler leur anxiété et leur peur. Ninja Theory a également annoncé qu'il se soumettrait à des "principes scientifiques rigoureux" en matière d'éthique et de conservation des données afin de préserver la validité de l'expérience.



