Anciennement Particle, Iridium for YouTube est une extension en. Cette extension va vous permettre. Vous allez entre autres pouvoir personnaliser Youtube à votre guise avec plusieurs fonctionnalités.Les paramètres de l’extension s’ouvrent dans un nouvel onglet et vous pourrez donc commencer à y personnaliser votre Youtube ici.L’extension étant encore en cours de développement, des fonctionnalités sont encore inaccessibles, mais dans l’onglet player vous serez en mesure de choisir si vous voulez ou non la lecture automatique des vidéos, d’activer ou non les 60 fps, d’activer les contrôles rapides offerts par cette extension (pour l’instant limitée à la lecture automatique).Enfin, comme je le disais plus tôt l’extension est encore en développement et donc de nombreuses fonctionnalités seront ajoutés au cours du temps comme la qualité automatique des vidéos, l’ajout d’une liste noire afin de rendre Youtube plus agréable à vivre, mais aussi la possibilité de télécharger des vidéos, de faire des captures de la vidéo ou encore la possibilité de bloquer les pubs définitivement de Youtube ou de les garder pour vos abonnements.Cette extension estet est donc libre de modification.Improvedtube est une extension qui s’inspire d’Iridium for Youtube et d’autres extensions du genre.Les paramètres de l’extension se présentent ainsi, à travers ce tableau de bord, vous pourrez personnaliser votre expérience de Youtube. Vous pouvez donc modifier l’apparence de Youtube avec des thèmes, personnaliser la mise en page des vidéos Youtube avec la possibilité de mettre le lecteur vidéo en grand écran, cacher l’espace commentaire, changer la couleur rouge de Youtube…Mais dans l’onglet player vous aurez aussi la possibilité de choisir la qualité par défaut, d’activer ou non le 60 fps, de choisir si vous voulez les pubs sur toutes les chaînes, unique pour vos abonnements ou tout simplement pour aucune chaîne, d’activer la possibilité de faire des captures de la vidéo, etc.