Bonsoir à tous, alors je voulais savoir si quelqu'un a des infos sur la nouvelle série Tv sur sly cooper, j'attendais impatiemment le film d'animation mais comme cela fait un moment qu'il est en stand-by, je crains l'annulation de ce projet, et j'aimerais tellement un nouvel opus sur ps4, ça sera pas pour tous de suite donc si quelqu'un a des infos en béton sur la diffusion prochaine de la série je suis preneur. Merci d'avance.

Like

Who likes this ?

posted the 10/29/2019 at 09:43 PM by yanissou