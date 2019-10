On va prendre d'énorme pince de crabes avec ces images ( source : un site tous en arabe ou j'ai pas compris un seul mot ) mais voici à quoi ressemblerait le pad PS5 qui sera donc détachable pour avoir deux pad pour les jeux VR ainsi que des cercles pour les zones de visés , Sony voulant poussé à fond la VR lors de la prochaine génération il ne se serait pas impossible que le pad de la Playstation 5 fasse le 2 en 1 pour pousser les joueurs vers le casque et les jeu en VR

10/28/2019 at 03:07 PM by gantzeur