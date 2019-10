D’après les informations de la Lettre A, Disney serait proposé, lors de sa sortie en France, pour 6.99€ par mois, soit un euro moins cher que l’abonnement « Essentiel » de Netflix.Un prix que l’on peut difficilement considérer comme excessif, sachant que l’offre Disney+ proposera le multi-écran et un catalogue très fourni aux Etats-Unis, avec de nombreux blockbusters et classiques de l’enfance de toute une génération. Avec en plus la qualité 4K-UHD des programmes, on en vient à une formule équivalente à celle de Netflix Premium, mais pour plus de deux fois moins cher. Et encore, Disney avait annoncé notamment la possibilité d’accéder aux bonus des Blu-ray de ses programmes, un service supplémentaire qui continue de rendre sa plateforme encore plus intéressante.Il ne reste plus qu’à connaître la date exacte du lancement de Disney+ en France.