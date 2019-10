article

12/ Wario ware gold



11/ Uncharted the lost legacy

10/ Rez infinite

9/ Smash bros brawl

8/ Yakuza 6

7/ Mario odyssey

6/ Phoenix Wright 6

5/ Celeste

4/ Detroit

3/ Tetris effect

2/ The return of the Obra Dinn

1/God of war

Hs : dlc Assassin's Creed Origins

Bonjour, bonsoir à tousOui, vous avez bien lu 2018 dans le titre. Etant en vacance, j'ai pu enfin finir ce satané article qui traînait au fin fond de mon pc et qui me hantait.Aujourd'hui, je le sors enfin avant de commencer à rédiger celui de 2019.Donc voilà mon top 12 bilan des jeux finis en 2018. Quand je voie quand j'ai pu faire 12 jeux contre 20 l'an dernier, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup moins jouer en 2018. Par contre, les jeux sont top.Allez, on y vaFini mais il m’est tombé des mains une fois la quête principal finie.J’ai eu le même feeling qu’avec rhythm paradise ultimate. A savoir qu’en tant que jeu best of, Je connaissais déjà 80% du jeu. Du coup, la surprise du jeu n’étant plus, le plaisir s’en est ressenti. Ça reste un bon jeu dans l’absolu.C’est un jeu qui fait suite à Uncharted 4 sans vraiment l’être car nous incarnons le personnage de Chloe accompagné de Nadine dans une aventure inédite. C’est un Uncharted pur avec des décors super beau, une aventure rythmé et explosif. Mais ça reste justement de l’Uncharted 4 en moins long, moins ambitieux. J’ai vraiment senti le jeu comme étant un dlc avant d’être transformé en stand alone. Même structure avec des phases très ouvertes et des phases couloir, même animations, même humour. C’est vraiment une sorte de dessert en rabe pour ceux qui n’ont pas été rassasié à Uncharted 4. Je retiens tout de même quelques décors super jolis en Inde.Rez a été un jeu très intriguant, j’avais essayé le jeu à chaque fois que l’occasion se présentait (que ce soit sur ps2, puis sur xbox360). Mais rien à faire, je n’arrivais pas à accrocher ce concept pourtant si alléchant sur le papier.L’entrée en la matière si brutale du jeu et la quantité de jeu à faire derrière ont eu raison de ma patience à chaque fois. Puis arrive la version infinite sur ps4 enrichie d’une version VR, c’est une nouvelle occasion !!Et cette fois ci, j’ai accroché. C’est un jeu sympathique. Cette version est d’ailleurs la plus aboutie car elle nous propose la meilleure façon de jouer à rez. Oui quand je parle de façon de jouer, je parle bien évidemment de la version VR. J’ai essayé d’ailleurs ce jeu en non VR et c’est définitivement pas la même came. La jouabilité en VR est plus facile et simple d’accès. L’immersion visuelle et l’ambiance sonore sont décuplées. Le pointeur, si compliqué avant, est géré simplement par la position du casque et donc notre regard, ce qui nous donne une précision remarquable et pas négligeable du tout.Le jeu est enrichi d’un mode spécialement fait pour la VR, Le mode zone X qui est bien fait et augure le futur tetris effect.La meilleure version du jeu à ce jour.A l’occasion de l’attente de smash bros ultimate, j’ai décidé de jouer à cette version wii commencé depuis x années. C’est finalement mon fils de 5ans qui a pris le jeu en main, tout simplement car il a trouvé SON jeu. Facile à jouer, des héros à gogo. Le mode histoire est ultra complet, tout le jeu est complet.Jusqu’à même nous proposer des démo de jeux dont lequel sont issus les personnages…Une excellente surprise qui n’a fait qu’augmenter l’attente de la version switch.Je terminerais par le fait que ce jeu est vraiment ultra complet et vraiment généreux pour l’époque dont il est issu.Les jeux yakuza et moi, une grande histoire et dès le premier sorti sur ps2. Donc après avoir été ébloui par yakuza 5 que j’ai considéré comme le maximum de la formule actuelle et un yakuza 0 en déca mais décomplexé. Il est temps pour moi de finir la saga avec celui qui est considéré comme le dernier de la saga Kiryu. Que va nous réserver cet ultime épisode ?Dès l’écran d’accueil, le ton est donné. On a la gueule très sérieuse de kiryu kazama, gros plan, façon god of war avec une pure musique. C’est du charisme en barre et je comprends tout de suite de quoi il sera question.Et le jeu ne ment pas sur le produit, nous avons droit à un retour à une aventure solo et personnel de kiryu, comme avant !!! Alors que le 5 et le 0 nous avait habitué à une sélection de personnage haut en couleur, c’est surprenant au début mais nécessaire. Nous voyons bien que les développeurs ont voulu se consacrer à l’essentiel. Le jeu ne perd rien au change question quête en tout genre. Niveau histoire, on y voit un héros commençant à être dépassé par les événements et par le monde qui l’entoure. Notre kiryu prends énormément de recul de ses responsabilité et se concentre uniquement sur lui. Ce qui donne au final une histoire en effet très personnelle. Mais ce n’est pas la meilleure pour ma part et d’ailleurs je trouve que sa conclusion ne va pas jusqu’au bout des choses.Graphiquement, ça ne m’avait pas sauté aux yeux au début mais effectivement il y a bien eu un changement de moteur. Le fait de parcourir les rues de kamurocho depuis yakuza 1, ne m’avait pas fait tiquer mais oui Le dragon Engine se sent et c’est un changement qui fait du bien au final. Et le résultat est super satisfaisant. C’est plus beau, c’est plus fin, les animations sont plus belles, il y a le fameux seamless, les éclairages plus beaux.Enfin un yakuza à la hauteur technique de cette gen. Il était temps !! Yakuza 6 est le jeu le plus beau de la saga.Question Mini quête et quête secondaire, c’est toujours présente mais pas aussi énorme que le 5.Au final, c’est un bon yakuza mais ce n’est pas le meilleur. Il est grand temps que la formule change après ça.C’est un bon Mario 3d il n’y a pas à discuter.J’aie joué en duo avec mon kid, un joycon chacun, moi contrôlant le chapeau et lui contrôlant Mario et c’est passé café crème. J’ai essayé l’inverse d’ailleurs avec moi aux commandes de Mario et lui du chapeau mais c’est finalement pas la bonne formule si vous voulez jouer avec un enfant.Le jeu est calibré pour être joué par tous et tout le monde. Ces petites missions via la récolte de lunes sont suffisamment fun pour satisfaire de petites sessions de jeu comme de longues parties. Le jeu est taillé pour le jeu mobile.Il y a de bonnes idée de gameplay mais sous exploités à mon gout, à peine nous découvrons une nouvelle trouvaille de jeu, nous nous en servons pour 5min avant de passer à autre chose. C’est très frustrant. Mention spéciale au gameplay 2d avec aspect retro qui aurait dû être dans un jeu à part tellement c’est une idée survolée, j’en voulais d’autre.En revanche, Ce mario possède une grosse rejouabilité en finissant le jeu avec de nouvelles lunes à récupérer. Mais dur d’y revenir tout de même.Enchainé juste après le 5eme, j’ai dû faire une pause pour pouvoir le reprendre. Finalement, la pause est bénéfique car j’ai pu m’y replongerPhoenix wright : Spirit of Justice, C’est comme le 5eme opus mais avec une nouvelle mécanique de gamplay en plus. Cette mécanique s’appelle : les séances de divination. Elles permettent revivre les derniers instants des défunts avec tous les sens associés affichés.L’histoire vraiment sympathique et je ne m’attendais pas à quel point la lumière est mise sur appolo justice.Les affaires sont pas mal et ma préférée reste la 3eme car elle utilise à fond cette nouvelle mécanique d’un point jeu et d’un point de vue histoire.Mention spéciale à la 5eme affaire aussi avec un grand moment d’émotion.Allez un nouveau sur switch, c’est pour quand ?Très bon jeu. Belle surprise.Ce jeu est, pour moi, l’antithèse de mario odyssey. Car Celeste est un jeu de plateforme 2d exigeant et plaisant à la fois. C’est surtout la maîtrise totale des nouvelles idées de gameplay proposé à chaque chapitre que Celeste fait bien. A chaque niveau, le jeu nous propose une nouvelle mécanique de jeu qui va être développé à son maximum tout le long du niveau. Le jeu est cruel mais la progression que nous faisons dans le jeu nous fait avancer et on finit par acquérir une grosse dextérité sans le savoir. La persévérance fini par payer. Celeste se paie aussi le luxe d’avoir une histoire intéressante et une histoire dans un jeu de plateforme, ça fonctionne et ça bonifie le jeu. C’est un mix entre braid et super meat boy.L’ost du jeu est génial en plusC’est une tuerie, c’est tout.Nous sommes ici à l’aboutissement du concept des jeux Quantic Dream, établit depuis Heavy Rain. La maitrise du jeu vidéo à embranchement scénaristique est au top et Detroit est le meilleur en son genre. C’est un fait aujourd’hui en 2018.Chacun a sa propre expérience de jeu et pour ma part, mon premier run m’a été sympathique mais j’ai été frustrée de la fin qui m’avait été proposé. C’est en refaisant quelques séquences et voyant la partie de mon frère, totalement différente de la mienne que je me suis rendu compte de la richesse du jeu dans sa variété de choix. Et ce qui est géniale, c’est que ces choix ont une véritable conséquence qui se répercute dans le jeu. Il y a une bonne rejouabilité, ce qui est dur vue le concept.L’histoire général du jeu est sympa mais pas ultra exceptionnelle, avec une préférence pour le perrsonnage de Connor qui se révèle bon au fur et à mesure de l’aventure. C’est d’ailleurs par lui qu’arrive l’une de mes meilleures séquences du jeu.La réalisation générale est superbe, que ce soit au niveau des graphismes, de l’ambiance sonore et de la modélisation des visages. Un jeu généreux. Il y a ce côté, cette touche que nous ne retrouvons pas dans un jeu japonais, ni dans un jeu américain, quelque chose de singulier.Et surtout un thème abordé qui reflète celui de Nier Automata vue l’an dernier : L’humanité, sa définition. Les androïdes peuvent-ils être considérés comme des êtres doués de conscience ?Le thème est bien exploité et ça va loin !! Jusqu’au menu d’accueil grâce au personnage de Chloé dans une approche très Kojima. Ce personnage nous accueille au début du jeu, fait partie de l’écran principal du jeu mais au fur et à mesure se permet de commenter tes choix et se met à douter de sa condition. Tout ça pour aller à cette scène je trouve pertinente avec Connor devant faire un choix crucial avec une Chloe. A ce moment-là, beaucoup de choses ont tourné dans ma tête, tout dépends comment tu te prends au jeu.Non, rien à dire, ce jeu est vraiment très bon et c’est le meilleur jeu du genre et du studio Quantic Dream. Un grand bravo à eux.Je n’ai jamais autant aimé jouer à un tetris.C’est un tetris qui sait récompenser les joueurs. Une façon de nous amener dans un délire et un univers géniale. Il fallait un tetris pour le faire car à force de jouer, nous rentrons dans une sorte d’état second pour être en symbiose avec le jeu. L’effet voulu est réussi grâce aux effets visuels et sonores. Ce jeu me transporte et il me confirme de l’importance capitale que possède la musique dans un jeu vidéo. D’ailleurs, les pistes musicale sont variées et plaisant à écouter.Un tetris aussi haut dans un top ? Je n’en sais rien. Ça a marché chez moi, il n’y a pas à comprendre.Ah oui, c’est le seul jeu que je trouve mieux à faire en normal qu’en VR. C’est trop flou en VR et les effets visuel suffisent en normal. Par contre, branchez vos casques, ça c’est obligatoire.Bon, là nous arrivons dans le jeu video de l’excellence. 3 nuits blanches à n’en pas finir d’y penser. The return of the Obra Dinn est un gros cluedo dans lequel nous incarnons une enquêtrice tentant de retracer les événements de ce navire jusqu’à sa funeste fin. Nous avons 60 membres ayant embarqué dans l’Obra Dinn et le but du jeu est découvrir le devenir et l’identité de ces 60 personnages. Pour cela, nous disposons d’un carnet de note et d’une boussole magique permettant de vivre les derniers instants d’un défunt. C’est un peu la mécanique d’enquête de Connor dans Detroit mais avec la technologie en moins. La réalisation est minimaliste avec un gros partie pris rétro, mais le jeu est ultra fluide. La véritable force du jeu pour demeure sa mécanique de résolution par 3. En effet, le jeu valide si tu as raison au moment où tu as trouvé le sort de 3 personnages. Cette mécanique est très intelligente car elle te laisse dans le flou sans jamais être ultra perdu et sans que ça ne soit trop facile. Le jeu est super bien dosé.Quand on pense que ce jeu a été fait par un seul mec…. Respect total et j’attendrais bien sagement la prochaine idée de Lucas Pope. Une belle surprise aussi pour un jeu bien raconté au demeurant. C’est un jeu que je recommande à tout le monde aujourd’hui et que j’ai même plaisir à revoir en stream, voir comment un autre joueur va réagir à tel ou tel indice.Je ne fais pas dans l’originalité et pourtant il le mérite tant.Et le mot caractérisant ce jeu est « surprise »Surprise car je suis passé par tous les états durant les premières présentations. Le scepticisme a été mon premier sentiment lors de la première présentation ingame du jeu à l’E3. Le virage proposé par Santa Monica avait de quoi être inquiet, changement de vue, changement de gameplay, plus de narration, histoire plus intimiste. La licence avait besoin d’un coup de neuf mais à ce point-là, la peur de ne plus retrouver la quintessence même d’un god of war s’installait. Puis arrive les nouvelles présentations de plus en plus rassurantes. Mais j’étais loin d’imaginer de ce que j’allais jouer réellement.En fait, Santa Monica nous a caché la force réelle de son jeu. Car God of war est pour moi la vraie définition d’une suite. Il y a un changement en profondeur du jeu tout en gardant l’essence même du jeu. Car oui, j’ai bien dit « essence même du jeu », cette essence que j’avais peur de ne pas retrouver est bel et bien là, d’où mon agréable surprise.Surprise au niveau du gameplay se révélant efficace, évolutif, qui s’apprends au fur et à mesure et qui se découvre au fil du jeu. A la fin, on fait des combos digne d’un BTA à la japonaise. Et puis ce gameplay à la hache tellement bien fait.Surprise aussi où on s’attendait à un jeu couloir pour finalement se rendre compte qu’au bout de 5h de jeux, nous disposons d’un jeu libre avec un monde semi ouvert, riche en quêtes secondaires et proposant du challenge.Le jeu se paie aussi le luxe de nous offrir une partie RPG est vraiment efficace avec possibilité de modifier arme, armures, bouclier, runes, compétence des deux protagonistes.La bande son du jeu m’avait fait tiqué dès le deuxième trailer et s’est révélé excellente tout au long jeu. Même chose pour tous les effets sonore. La VF est de bonne facture mais mention spéciale pour la VO. Les boss sont cool, quoique pas assez nombreux.Sa réalisation est au top et ambitieuse avec cet immense plan séquence.L’histoire reste réussie, avec des moments d’anthologie forts. Nous suivons la quete de Kratos et son Atreus au sein d’un monde mythologique nordique. En revanche, il y a une petite amertume car tout cet univers n’est entièrement montré, nous ne faisons pas tous les mondes de la mythologie nordique, nous ne croisons pas tant que ça la route des dieux nordique et le monde ne semble pas du tout peuplé. Ce point négatif est renforcé par le « to be continued » à la fin. J’ai clairement l’impression de vivre le même phénomène God of war et God of war 2 avec une suite qui nous fera rentrer dans le vif du sujet.Il faut attendre la suite, c’est le plus gros point noir. Sensation d’avoir fait l’intro du jeu.Une surprise ! Une véritable surprise à tous les niveauxLe dlc 2 de ACO est une totale réussite, nouveau lieu thebe nous permet de nous replonger dans le passé antérieur egytien avec les grands pharaon, Ramsès 2, Akhenaton, Toutankhamon et Néfertiti. Les nouveaux décors sont grandioses et grand nombres d’heure de jeux. Vraiment bon ce jeu.Voilà, je vous remercie de m'avoir lu.