Pour ceux qui veulent acquérir de nouvelles compétences, qui font une reconversion ou tout simplement veulent comprendre comment fonctionne le cloud, Microsoft propose un compte gratuit de 12 mois sur Azure avec 25 services gratuits (sans limite de temps) et 170 euros de crédits.La meme chose existe chez AWS et GCP (Google Cloud Platform) qui eux propose carrément 300 euros de crédits.

posted the 10/27/2019 at 02:30 PM by sussudio