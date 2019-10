Bonjour gamekyo,Aujourd'hui un petit article pour vanter un peu les mérites de Microsoft, et de sa Xbox..Chaque constructeur a apporté sa touche, son innovation, sa technologie dans le domaine des consoles de jeux.Microsoft dans tout ça ? bha eux ils ont fait énormément, ils ont en quelque sorte révolutionné notre manière de jouerTout d'abord avec la première Xbox :- Architecture pc surpuissant du jamais vu dans une console..- disque dur de série qui sera repris par tout les autres..- le bouton guide sur la manette.. repris plus tard par Sony.- ripper ses musiques dans les jeux- le online sur console ? c'est eux aussi qui l'ont démocratisé.. une révolution en sorte.- Le meilleur fps console de tout les temps, celui qui a installé toute les bases.. Halo- le Dashboard c'est eux aussi ^^ du presque jamais vu..Puis sur Xbox360 ça continue..- meilleur TPS GOW qui installe les bases.- manette sans fil de série.. c'est eux pas Sega.- la meilleur manette de tout les temps.. et ce n'est pas que moi qui le dis.- les jeux arcades, les indés.. c'est eux aussi qui ont poussé, démocratisé..- Kinect- le Xbox live au dessus de tout c'était sur 360 qu'il a explosé..- les succès dans les jeux sur console ! repris par tout les autres aussi.- vibration dans les manettes sans fils ce que la ps3 n'avait paset continue sur Xbox one.. et x..- La rétro du feu de dieu.. un truc de malade, pas juste le même jeu non mais des jeux peaufiné à l'extrême des remakes quasiment gratuit- le Gamepass ? une vrai révolution et pas qu'un peu.. ça redéfini notre manière de consommer le jeu vidéo.- La console la plus puissante du monde la X ! la moins bruyante, la plus jolie.- le Cross Play c'est eux aussiles autres suivront..- les jeux en 4k natif sur console.- un lecteur blu-ray 4k ce que Sony n'a pas.- le son dolby atmos.- la manette Elite.. OMG !- le Xcloud qui arrive..je pourrais en rajouter encore et encore.. mais je m'arrête là. je sais j'oublie beaucoup de choses..Tout ça pour dire que chaque constructeur a apporté sa pierre à l'édificeEt Microsoft a autant de mérite que les autres.Pour le prochain article je parlerais de SonySi vous êtes d'accord avec moi, n'hésité pas à me le faire savoir, peu importe si vous êtes pro machin.dans la joie et la bonne humeur.Giusan.