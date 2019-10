Fred, alias le Joueur du Grenier, vient de proposer une nouvelle vidéo consacrée à Star Citizen et donc à l'Alpha 3.7.1 qui est disponible depuis peu :En passionné de Star Citizen, Joueur du Grenier suit de très près le développement du jeu et de ses avancées, et propose à chaque patch une vidéo récapitulative des nouveautés sur sa chaîne. Avec un tel ambassadeur, il n'est pas étonnant que les serveurs européens de Star Citizen soient bourrés de francophones.Bref, cette vidéo devrait vous donner une idée de ce qui vous attendra si vous souhaitez essayer le jeu pendant la semaine à venir où donc Star Citizen sera gratuit ( voir cet article consacré au free-fly ).

posted the 10/27/2019 at 12:02 AM by codereferral