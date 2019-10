Le pentagone vient de signer un contrat en or massif avec Microsoft puisqu'on parle d'un montant de 10 milliards de dollars pour la gestion des données des Forces Armées sur le CLOUD.Même si cette news ne concerne pas directement le jeu vidéo, il devient évident que MS marque des bons point avec son service "cloud", pour rappel même Sony a choisi de faire appel à leurs service pour les infrastructures online.L'article complet:Manque plus que Nintendo à rejoindre les partenaires de MS, mais il est fort probable que la direction de Big N ne veut pas choquer ses joueurs avec un online bien foutu...

posted the 10/26/2019 at 04:48 PM by xenofamicom