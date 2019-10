Avis rapide et subjectif de ce titre de l'ère PlayStation 1



Up : possibilité de débloquer le jeux original psone





Les +



- Une ambiance exceptionnel



- une direction Artistique fabuleuse



- une bande son magistrale



- une difficulté bien dosé



- le hall des héros



- l'humour décalé omniprésent



- bonne durée de vie si on prend la peine de tout fouillé



- les boss



- Sir Daniel forteresse



- trouvable à 24,99€







Les -



- Quelques chute de frame rate beaucoup moins que dans la démo tout de même



- la caméra demande un temps de maîtrise malgré tout toujours des soucis dans les endroits confiné



Conclusion :



J'ai kiffé le fait que les boucliers , armes ce dégrade, qu'on puisse ce faire volé ces armes, obtenir les calices etc. tout ça pour dire que le jeux regorge de choses a faire qui plus est plus amusante les une que les autres.



Je comprends pourquoi maintenant les joueurs lui on donné son statut de jeux culte.



Je lui attribue la note de 9/10