Ce n'est pas la première pour ma part et surement pas la dernière malheureusement, il commence à m'écoeurer ce site ... je vais passer sur rakuten ou ebay pour de l'occasion (ou même du neuf), ça sera largement mieux ...Pour faire court, j'ai acheté Modern Warfare 35€, une fois le paiement effectué, il me demande d'ouvrir un litige car au final, il ne souhaite plus m'envoyer le jeu et il va me rembourser, donc j'ouvre le litige et il me demande ensuite de le clore car il peut pas me rembourser, je dois clore le litige d'abord, il m'a pris pour un con?Pourtant maintenant, je suis ultra prudent sur leboncoin, je regarde si les mecs ont un compte récent ou non, je demande toujours une photo avec mon nom à côté de la boite pour prouver qu'ils possèdent le jeu. Et je paye seulement à des adresse paypal vérifiés en bien & services ...Et même avec ça ! Arnaque c'est fort .... Regardez par vous même :Il avait tout de même un compte de plusieurs mois... la seul chose que je n'ai pas demandé c'était son numéro mais même avec ça, ça n'aurait rien changé ... Faut les brûler ces mecs sérieux ...Après, je m'en fiche, j'aurai mon remboursement mais ça va traîner 15 jours .... Donc un conseil, zapper leboncoin ^^ Heureusement que j'ai payé via paypal en bien & service ^^