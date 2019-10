Ce sont des dvd originaux donc full jap mais il me semble de mémoire qu'en plus des dvd à l'intérieur des boites, il y a des dvd gravés par moi même avec les sous titres FR. Est-ce ça peut intéresser des gens ici ? J'ai du Hana Yori Dango etc ... Des produits assez rare et difficile à trouver. Rien que les trois Hana Yori Dango déjà .... J'ai également des manga à vendre par exemple tome 1 à 6 d'Awaken, l'oiseau bleu et le tome 33 d'hunter x hunter acheté au Japon, donc full jap et donc difficile, voir impossible de le trouver en france en full jap. J'ai également Red Dead Redemption 2 à vendre sur PS4. Faire Offre.J'ajoute celui ci dans le lot également :J'ajoute celui ci également :