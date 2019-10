Jim Vessella (producteur du jeu) justifie le choix de la 2D :



"Notre objectif consiste à remasteriser (et non à refaire) les jeux d’origine. D’un point de vue créatif, cela signifie que notre ligne directrice a toujours été de conserver l’authenticité des sensations de jeu originales."



Annoncé l'an dernier, ce remaster n'a toujours pas de date de sortie et n'est prévu que sur PC pour l'instant.