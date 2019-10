Sony préparerait une annonce "décevante" au sujet d'une exclusivité First PartyUn message posté sur ResetERA par le journaliste américain (Kotaku) Jason Schreier :"Les gens seront déçus pendant quelques minutes et ensuite ils passeront à autre chose. Et beaucoup de gens ont déjà deviné de quoi il s'agit."Jason Schreier étant généralement bien informé, la rumeur n'est pas à balayer d'un revers de la main. Parmi les hypothèses les plus souvent avancées par les joueurs se trouvent un retard de The Last of Us Part II.Même si Sony a récemment annoncé la date de sortie de The Last of Us Part II, le report de cette dernière semble le choix le plus probable vus les messages de Daniel Ahmad et Jason Schreier.