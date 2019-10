On est plus dans le troll là les ami(e)s, un tweet de l'ancien directeur de Xbox France laisse penser que JC sera vraiment dans Death Stranding...Pour info, Julien Chièze avait évoqué trop tôt le départ de Hugues Ouvrard à la tête de Xbox France.Ce dernier à fait savoir que si son départ était bien prévu, les raisons évoqués par Julien Chièze était un pur mensonge... (ça n'en fera qu'un de plus à une longue liste!)Vu que Kojima sera à la Paris Game Week, et que c'est JC qui fera en partie la présentation, il n'est pas impossible que la conclusion de cette rencontre finisse par "un homme"...Si c'est le cas, Death Stranding va faire un véritable carton en france.