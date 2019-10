Selon nos confrères du très sérieux Rolling Stone ayant eu des échos de personnes bien placées chez Sony, la branche musicale du groupe jouerait un rôle important à l'occasion du lancement de la PlayStation 5.



A l'image de Death Stranding qui contient des chansons d'artistes sous licence, tels que Bring Me the Horizon et CHVRCHES, les prochains jeux exclusifs à la machine de Sony offriraient des musiques d'artistes connus.



D'après les sources de nos confrères, Death Stranding est considéré comme une référence en vue d'une collaboration créative plus importante entre PlayStation et Sony Music Group, avant le lancement de la PlayStation 5 en 2020.