Dénommée Dive Harder, cette mise à jour arrivera vendredi, et ajoutera du nouveau contenu pour les possesseurs du titre, dont la série de missions Proving Grounds, ainsi que de belles améliorations pour les loadout. Ces missions, classées comme difficiles, se dérouleront dans des environnements urbains et proposeront leurs propres classements mondiaux. Egalement, parvenir au bout de ces missions permet de débloquer de nouveaux éléments de personnalisation. Dans le détail, ces missions sont de trois types :



*Missions avec modificateurs : Les joueurs peuvent s'attendre à découvrir un brouillard de guerre extrême, des bombardements inopinés, etc.



*Missions de défi : Ce type de mission applique des objectifs précis tels que permettre la survie de civils ou l'activation de certains éléments



*Missions sous conditions : Oblige les joueurs à jouer d'une certaine manière ou à utiliser certains équipements. Il est même possible de lancer une mission dans laquelle les armes changent à chaque rechargement



De plus, les loadout subissent un changement important. Ainsi, les joueurs peuvent désormais configurer jusqu'à trois sets d'équipements, leur permettant de choisir à la volée. Enfin, les plus aventureux pourront activer les loadout aléatoires, histoire de corser un peu les choses.