Pas sûr que Star Wars L'Ascension de Skywalker parvienne à surpasser les 2 milliards de dollars au box office d'Avengers Endgame mais le film de J.J Abrams vient déjà de battre un record établi par le blockbuster Marvel. Star Wars IX a pré-vendu plus places de cinéma de pendant la première heure de leur mise en ligne qu'Avengers Endgame il y a quelques mois. Ceci sur le territoire nord-américain. Deadline partage les chiffres d'une société de vente en ligne Atom Tickets qui annonce que l'ultime épisode de la saga Skywalker a explosé de 45% le précèdent record établi par Endgame. Voilà qui donne un premier aperçu de l'attente générée par le film à deux mois de sa sortie.

posted the 10/22/2019 at 08:38 PM by gat