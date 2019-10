On nous promet plus de détails prochainement, sachant que la date de sortie précise ne devrait pas tarder à tomber puisque l'annonce de l'E3 mentionnait "cet hiver" comme fenêtre de lancement. Quant à la version PC évoquée plus tôt l'an passé, pas de nouvelles pour le moment.



Tout en respectant l'oeuvre d'origine parue en 1995, Panzer Dragoon Remake promet des "graphismes et contrôles adaptés aux standards modernes". Panzer Dragoon Zwei, le second opus de la licence détenue par Sega, aura droit au même traitement plus tard.