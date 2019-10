Activision Russie a indiqué quene sera pas disponible sur le Playstation Store car Sony Interactive Russie refuse de le mettre à disposition des joueurs russes le 25 octobre.Le jeu sera pourtant bien disponible sur Battle.net sur PC et sur le store Xbox.Edit : Il n'y a pas de version physique disponible quelque soit la plateforme en Russie.

posted the 10/22/2019 at 05:26 PM by bennj