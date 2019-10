Bonjour à tous,

Voilà, j'ai déménager en début d'année et je me retrouve dans ma maison avec une connexion internet des plus déplorable...

Orange me fournis 7 méga maximum, et moins de 1 méga minimum.

Lorsque quelqu'un d'autre et sur la connexion, sur Netflix par exemple, ou une vidéo YouTube, impossible de jouer en ligne, j’atteins des fois des 800ms de latence... la ma connexion n'a télécharger "que" 4Go sur un jeu que je suis entrain de DL, alors que je n'ai eu personne sur la connexion de 23h a 9h.





à une époque je m'étais renseigner pour internet par satellite mais ça n'avais rien d'intéressent, je suis un gros consommateur de donnée, (dans mon anciens logement ou la connexion été plutôt bonne je pouvais consommé jusqu'à 700Go par mois juste sur la Xbox).



Hier soir j'ai re regarder les offres internet par satellite et elles ont l'air d'avoir bien évoluer, la ou a une époque les forfaits été limité en Go/mois, ça na plus l'air d'être le cas.

Le seul problème c'est la latence, mais j'ai vue des offres "spéciale" gaming, est-ce que ça vos le coups? Difficile d'avoir des avis récent sur internet, certains d'entre vous sont fournis en internet par satellite?