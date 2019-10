Alors que Microsoft a dégainé avec son, on n'oublie qu'EA depuis quelques mois tente de refourguer son. Pourvous pourrez jouer au jeu dispo dans le coffre et les jeux days one.Malheureusement pour eux, des jeux comme Anthem on fait un four et se retrouvent en ce moment à 10 ou 15 euros neuf sur PC, comme sur PS4 ou ONE. FIFA 20 a été très mal accuillie... Leur prochain day onen'a pas l'air d'avoir une grosse communication, qui selon certain cacherait un jeu moyen... Rien qui ne fait rêver en soi... Mais le plus scandaleux, ce sont les choix des anciennes générations et de la génération actuelle qui se répercutent aujourd'hui. Certains jeux du coffre EA Access sur console ne sont disponibles que sur ONE ou PS4. Parce qu'a l'époque certains jeux comme UFC 3, SKATE3... ne sont pas sortient sur PC.l'année ce n'est vraiment pas le bon investissement a contrario du EA ACCESS sur ONE àl'année...(Sur PS4 des jeux du coffre sont différent du EA ACCESS ONE compte tenu de la rétro compatibilité absente sur PS4 ....) .