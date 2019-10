Très vexé de ne pas rempiler pour un film solo après Suicide Squad dans la peau du prince du crime, Jared Leto aurait tout tenté pour faire annuler le film « Joker » de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. On vous explique tout.Quand il a accepté d’endosser le rôle du Joker dans Suicide Squad, Jared Leto pensait très certainement que sa prestation resterait dans les mémoires, au même titre que celles des autres acteurs ayant interprété le personnage avant lui. En acceptant le rôle du Joker, Jared Leto pensait aussi très certainement qu’il aurait droit à plusieurs autres apparitions dans le DCEU, à commencer par la suite de Suicide Squad et à un film solo.Jared Leto seul contre tousMais le succès très moyen du long-métrage au box-office (747 millions de dollars pour un budget de 175 millions), ainsi que des critiques divisées ont coupé court à toute possibilité de suite, et plus largement à un retour de Jared Leto dans la peau de l’ennemi de Batman. Au lieu de ça, la Warner a préféré demander à James Gunn de refaire un Suicide Squad (qui s’appelle d’ailleurs simplement The Suicide Squad, sorte de reboot déguisé du premier), en triant sur le volet les personnages qui feraient leur retour (le Joker n’en fait pas partie) et a également mis en chantier Birds of Prey, le long-métrage centré sur Harley Quinn et ses copines, qui ne compte pas non plus le Joker au casting.Non, le nouveau Joker de DC s’appelle Joaquin Phoenix et il est en train de mettre tout le monde d’accord dans le film de Todd Phillips. En à peine 2h, il est parvenu à se hisser au niveau de la performance d’Heath Ledger dans The Dark Knight, et surtout à totalement annihiler le souvenir du Joker de Jared Leto.On apprend aujourd’hui que ce dernier, très vexé à l’annonce d’un nouvel acteur pour camper le prince du crime, aurait tout simplement tenté d’annuler le film Joker. En vain (et heureusement !)C’est The Hollywood Reporter qui relate l’affaire. Il est dit dans l’article que Jared Leto ne se serait pas contenté de fulminer auprès de ses anciens agents (qui représentaient également Todd Phillips), il aurait aussi demandé à son manager, le puissant Irving Azoff (qui s’occupait de sa carrière de musicien ndlr), d’appeler les pontes de Warner Bros afin qu’ils ne donnent pas le feu vert à Joker. Les deux hommes (qui ne sont désormais plus en contact) se sont refusés à tout commentaire.Même s’il n’avait que dix minutes à l’écran dans Suicide Squad, Jared Leto a pris très à coeur le rôle du Joker et aurait évidemment souhaité pouvoir s’y investir davantage dans un film solo, chose que Warner Bros lui aurait semble-t-il promise, avant de mettre en chantier le film de Todd Phillips, qu’il a pris pour une trahison.Des sources proches de Warner Bros affirment par ailleurs que les producteurs et le réalisateur de Suicide Squad David Ayer, n’auraient pas tellement apprécié le comportement de Jared Leto pendant la promotion du film, ce qui pourrait également expliquer le souhait de ne pas prolonger son contrat dans le DCEU.