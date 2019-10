Je vois que personne ne parle de ce jeu, y'avait même pas de fiche sur Gamekyo.D'après les retours Steam ça a l'air très positif, le jeu vient de sortir.Pour de l'indé ça a l'air superbe et l'ambiance a l'air bien présente. Dommage qu'il n'ait eu aucune publicité.Bref est-ce que certaines personnes ici ont testé le jeu, même sur le net il n'y a pas de tests. Je me tâte car il a l'air vraiment bon ! Surtout qu'il est proposé à 18,89 €

posted the 10/21/2019 at 01:46 PM by onihanzo