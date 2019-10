Je suis tombé parmi mes emails sur le jeu Yuri, que je ne connaissais pas du tout, et qui est un petit jeu de plateforme indé réalisé par une équipe de 5 personnes sur Nintendo Switch ^^ !







Le jeu me rappelle un peu Limbo de part son ambiance chromatique, en y mêlant du Super Meat Boy pour le côté "speed" du tout et... Bon en fait, c'est assez unique comme jeu, du moins je ne me rappelle pas avoir joué à un jeu de plateforme semblable ^^' !



Le jeu est proposé pour un peu moins de 9€ pour a priori 17 niveaux (je n'ai pas encore terminé le jeu, je l'essayais juste entre 2 tests) ^^ !



Bonne semaine à tous !