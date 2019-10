collection

Salut Gamekyo !Voila hier je suis passé par hasard dans l'euro-cash de ma ville, et quelle agréable surprise de voir dans le rayon jeux vidéo, une atari 2600 (vendue comme non testée) et dans la vitrine une megadrive I avec un megaCD 2, une Saturn ... et à côté de tout ça : une Belle Atari 7800 en boite !La console est en parfait état (le film de protection sur la bande en aluminium est encore présent c'est pour dire ! ) et la boite est en état assez propre, la notice et la carte de garantie étant encore présent, il manque juste la notice d'Asteroids ... dommage !La boutique n'avait pas de jeux 7800, à défaut j'ai opté pour les 2 jeux atari 2600 en boite présent sur les photos, de bon titres !J'ai donc craqué , sachant que je suis venu faire un tour dans cette boutique dans l'idée d'éventuellement y chiner un vinyle ou un petit CD ...sinon la semaine dernière après un passage chez le disquaire et dans un vide grenier voici les trouvailles musicale :Et pour finir une petite photo de ma Gaming room en cour d'aménagement, ça prend du temps ... donc c'est un peu le bordel, j'ai pas encore acheté tout le mobilier, je fais ça au fur et à mesures, doucement ... mais ça commence à prendre formeVoila, voila ... Bon dimanche à tous !