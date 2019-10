C'est le studio Respawn qui nous dévoile la bonne nouvelle sur leur compte Twitter officiel. Star Wars Jedi : Fallen Order est donc prêt, à moins d'un mois de la sortie officielle du jeu, à être livré en magasin ou dans les boutiques dématérialisés. Attendu pour le 15 novembre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le titre nous conte les aventures Cal Kestis, l'un des rares Jedi à avoir survécue à l'exécution massive commandée par l'Ordre 66 dans La Revanche des Sith. Ce dernier traversera donc la galaxie à de multiples reprises afin d'en savoir plus sur son passé et ses origines.