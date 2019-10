publie une nouvelle bande-annonce enconsacrée à la versiondepour nous rappeler qu'elle inclura la prise en charge dela résolution 4K et même au-delà, le framerate sera aussi déverrouillé.Bien entendu, il prendra également en charge les écrans larges, supportera le multi-moniteurs, le HDRsera de la partie ainsi que jusqu'à 64 joueurs pour les matches Ground War et bien plus encore.sera lancé le 25 octobre prochain suret