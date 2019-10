Champion ! Sur Switch et PC ! Il est sorti Aujourd’hui !



Les Digimons sont de retour, pour casser la baraque ! Même sans la Vostfr ils vont battre les Pokémon !



♪♪ Digimon Petit Monstre, tu es le Champion !



2 jeux pour le prix d'un. 2 Campagnes Digitales, Hacker ou Détective, choisissiez votre destinée ! Même si c'est pas en open-world, ça sera mieux que les plaines de Galar !



♪♪ Digimon Petit Monstre, tu es le Champion !



Des centaines de compagnons vous attendent, pour sauver le Cyber Monde ! Et pour donner une leçon, aux développeurs de Gamefrik !



♪♪ Digimon Petit Monstre, tu es le Champion !



Le pouvoir du Digi-Rap ne peut pas être battue, même avec la Taxe Nintendo et même si le film est Nul !



♪♪ Digimon Petit Monstre, tu es le Champion ! Digimon Petit Monstre, tu es le Champion ! Dans ton espace virtuel. Tu apparais tellement réel ! Digimon Petit Monstre, tu es le Champion ! Digimon Petit Monstre, tu es le Champion ! Digital. Pays spécial. En contact. Cyber-digital !







(J'admet avoir avoir un peu exagère sur le chant, mais bon quand on est passionné, c'est pas à moitié, bon après je reste réaliste, il arrivera JAMAIS a battre E/B, le jeu as juste une Promo bien trop anonyme et puis ça reste un portage bien que pas un bête portage vue que Cyber Sleuth as les Digimon en + de Hacker's Memory par exemple.)