Voici une vidéo trés instructive sur AWS, la division cloud de Amazon. Aws, c'est plus de 40% de PDM dans le secteur du cloud, loin devant Azure (30%) et Google (3%). AWS génére ni plus, ni moins que la moitié des bénéfices de l'entreprise. Comment un site de e-commerce a t-il pu coiffer au poteau des géants comme Oracle, IBM et Microsoft ? Certaines réponses se trouve dans la vidéo.Pour faire simple, quand AWS attrape la grippe, c'est une grande partie d'internet qui est impactéMon petit doigt me dis qu'avec Kubernetes et Stadia, Google va vite mettre la pression à AWS et Azure dans quelques mois.Mettre les sous-titres en traduction automatique