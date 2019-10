Divers

Bonsoir à tous et à toutes !Aujourd'hui je suis heureux de pouvoir vous présenter le premier chapitre du roman sur lequel je travail.Le roman est donc en cours d'écriture sur mon pc et j'ai terminé le premier chapitre aujourd'hui même !Je vous proposerais donc les chapitres au fur et à mesure qu'ils soient rédigé jusqu’à un certain point de l'histoire que j'ai défini. Alors rédaction va de paire avec relecture je continuerai donc à améliorer mon récit et à corriger le maximum de fautes d'orthographes grammaires que je trouverais.Je travail sur Open Office et c'est plus agréable à lire dessus que sur GK mais j'ai essayé de rendre la mise en page de l'article plus agréable pour vous.En vous souhaitant une bonne lecture et j'espère que cela vous plaira en vous remerciant de vos retours.La pièce baignait dans l'obscurité et en guise d'unique source de lumière une petite ampoule qui se balançait doucement de droite à gauche éclairant à moitié un homme torse nue , les yeux bandés assis sur un mystérieux appareil de métal ayant la forme d'un siège particulièrement inconfortable.Il était en piteux état , des marques de brûlure ,des contusions ,des bleus étaient inscrit dans sa chair comme s'il avait été longuement torturé. Ses cheveux noirs étaient longs , gras et sale il semble qu'il n'ai pas eu l'occasion de se laver de longtemps.Il était conscient et respiré en prenant de grandes inspirations. La porte de la pièce s'ouvrit en grinçant et laissa pénétrer une vive lumière assez forte pour être visible à travers son bandeau , la porte se referma presque aussitôt et des bruits de pas se faisait entendre de plus en plus proche de lui jusqu'à ce qu'une forme noire partiellement éclairé par l'ampoule se dresse face à lui.Son bandeau lui fut brusquement retiré des yeux et il eut du mal à les garder ouvert ayant pris l'habitude de la pénombre. Il distingua difficilement la forme , elle était vêtu de noir et se qu'il remarqua c'était son visage ou plutôt ce qui le lui couvrait. C'était un masque avec pour motif une tête de mort blanche. L'individu masqué lui saisit violemment la mâchoire et dit :— Cela fait maintenant plus d'un mois Light... un mois que tu es en isolement et tu n'a pas décroché un mot, j'ai même l'impression que plus on t'isole plus tu t'enferme dans ton silence.Il marqua une pause semblant l'observer à travers son masque. Tu es dans un piteux état mon pauvre, tu es sale , tes cheveux et ta barbe ont poussé tu es méconnaissable. Les chiens de Redempt Armement t’ont bien dressé ! S'exclama t il avant de pousser un soupir. Deux ans que nous t’interrogeons , que nous te torturons et pourtant tu t’entête à nous la cacher. Il le prit par les cheveux et poussa violemment sa tête vers l'arrière tout en se retirant dans la partie sombre de la pièce le faisant entièrement disparaître.L'homme ne comprenait rien à ce qui lui arrivait ni ce qu'on lui voulait , il avait davantage de questions à poser que de réponse à apporter. La voix de l'homme masqué retentit de la pénombre.— Je te pose à nouveau cette maudite question, ou est Noor ?— Je ne sais pas... je ne sais pas de qui tu parle , je ne connais ni ce Light ni cette Noor. Il cherchait de la salive pour continuer de parler il était assoiffe. Désole. Dit il pour conclure et à ce dernier mot l'homme masqué fut prit d'un rire soudain et répliqua— Celle-la c'est la meilleure ! Tu es désolé ? Ton blocage psychique est des plus efficace , tu as vraiment tout oublié et ce volontairement je suis impressionné d'une telle maîtrise de sa propre psyché. Hazard n'a pas fait les choses à moitié. Dit il d'un air admiratif.A ses mots la porte s'ouvrait de nouveau et une nouvelle forme plus massive cette fois-ci pénétra dans la pièce et un petit clic ce fit entendre et la pièce s'illumina d'une puissante lumière blanche venant de chaque coté de la pièce.L'homme attaché pouvait enfin voir ce qui l'entourait , il se trouvait dans une petite pièce avec pour seul aménagement une table dans un coin sur laquelle l'homme masqué était occupé à ranger des instruments de torture couvert de sang séché. Il jeta aussi un œil sur le siège métallique sur lequel il était assis la aussi rien de particulier à première vu et soudain il fut recouvert par une ombre.Il leva la tête et devant lui se trouvait la personne qui avait allumé les lumières.Cet homme ou plutôt ce géant au vu de sa taille et son corps massif se dressait face à lui le fixant de ses yeux marron d'un air contrarié et sévère , son visage portait la marque du temps avec notamment des rides sur le front et d'autre naissantes ainsi que la marque de combats comme la longue cicatrice sur son nez ainsi qu'une autre sur son œil gauche.Il avait des cheveux blancs plaqué en arrière se terminant en queue de cheval et une barbe blanche taillé de près.— Du nouveau ?Demanda t il tout en le fixant.— Non malheureusement , son blocage psychique est très évolué il peut cibler les souvenirs qu'il souhaite bloquer et il n'a plus aucune idée de son identité , du temps passé à Redempt Armement et surtout concernant la fille monsieur. L'homme aux cicatrices semblait particulièrement énervé d’entendre ces nouvelles.— Cet enculé ! Lâcha t-il de rage. Mon frère m'aura fait chier jusqu'au bout , cela fait 2 ans que ce con qui est attaché joue au amnésique ! Il attrapa violemment l'homme par les cheveux.— Mais c'est aujourd'hui que le jeu prend fin Light.— PUTAIN DE MERDE ! Vous êtes qui et vous voulez quoi ? Je ne comprend rien ! Dit il avec énervement et incompréhension.— La machine est-elle prête Don ? Demanda t il en direction de l'homme au masque tout en ignorant sa réaction.— Le memorizer est encore un prototype monsieur. Il nous faudrait encore du temps pour être sure qu'il n’y ai pas de risque pour le suj... Il ne put finir sa phrase que l'homme aux cicatrices le prit par le col.— Écoute bien ce que je vais te dire Don , je vous ai laissé suffisamment de temps à toi et ton équipe pour ce projet. Si Light meurt vous en serez les seuls responsables et subirez ma colère. Menaça t il tout en resserrant sa poigne sur Don qui sentait son souffle se couper. J'ai déjà envoyé ma Genesis l'a chercher et cette...cette maudite gamine me la prise... Il semblait durant un court instant que l'homme aux cicatrices était comme perdu dans ses pensées et sa poigne se desserra légèrement permettant à Don de respirer de nouveau correctement.— Tout sera fait comme vous... comme vous le souhaité monsieur. Dit Don tout en massant son cou. Il s'approcha du siège ou était installé l'homme et le regarda de haut. Ton de nom de code est Light , tu es un soldat de la société militaire privée Redempt Armement dirigé par ton chef Hazard. Notre organisation ta capturé car tu as passé un certain avec une jeune femme nommé Noor , nous voulons savoir ou elle se trouve à l'heure actuelle mais à cause de ton blocage psychique tu ne te souviens de rien. Cela fait deux ans nous t'avons fait prisonnier. Il marqua une pause laissant la possibilité à Light de répondre— Light tu dis ? Pourquoi tout m'expliquer ? A quoi bon vu que comme tu la dis je suis ton prisonnier , tu peux faire de moi ce qui te plaît non ?— C'est vrai que l'on peut de toi ce que l'on veut et vu la façon dont tu as était traité ici on n'a fait ce que l'on voulait de toi mon pauvre. C'est juste ma pédagogie avant d'entamer une expérience. Tu vas maintenant être banché au mémorizer , une machine permettant de parcourir les souvenirs à travers tes yeux.— Mes yeux tu dis ? C'est quoi ces foutaises.— Les yeux sont les fenêtres de l’âme et un moyen parfait d’accéder aux souvenirs et crois moi ce qui n'est que foutaise pour toi sera dans quelque instant une réalité.— Ferme la tu veux Don ! Tu parle trop , tu ma déjà fais perdre deux ans alors bouge ton cul ! S’exclama l'homme aux cicatrices.— Très bien monsieur. Dit calmement Don. Enclenchement du memorizer phase une ! A ses mots trois paires de bras métallique s'extirpèrent du dos du siège. Un des bras inocula une seringue contenant un liquide dans la jambe de Light.— Phase 1 terminé. Lança une voix féminine et robotique provenant du memorizer. Ce dernier fut prit d'un violent mal de tête et de nausée pour enfin soudainement ne plus rien ressentir , la douleur avait disparu comme elle était venu. Mais son corps ne bougeait plus , il ne pouvait plus cligner des yeux , il pouvait toujours voir , entendre et parler.— C'EST QUOI CE BORDEL ! S'exclama t il. Don se mit à sa hauteur et dit.— Tu es en état de stase , ton corps est paralysé il n’y a que ton activité cérébrale et artérielle qui fonctionne , c'est pour évité que tu n'intervienne durant le processus. Ce serait dommage que tu vienne nous gêner alors que nous touchons au but. Il se releva. Début de la phase 2. Les bras métalliques s'agitèrent de nouveau. Deux paire de bras agrippèrent avec fermeté les bras et les jambe de Light , il pouvait sentir leur poigne froide sur sa peau. Il ne pouvait rien faire et ce sentait totalement impuissant. Un sentiment d'angoisse lui traversa chaque partie du corps et plus les minutes défilé plus il se sentait comme prit au piège tel un rat. La dernière paire de bras quand à elle posa un casque sur sa tête , ses yeux furent recouvert par d’épaisse lunette.— Déblocage en cours. Le casque semblait désormais compressait son crane.— Il se passe quoi Don ? Demanda l'homme au cicatrices.— Le memorizer va essayer de déjouer le blocage psychique de Light. Une fois cela fait je rentrerais une date ou plutôt une année et la machine nous montrera ce qui s'est passé.— Je ne veux pas connaître tout les événement de sa misérable vie Don , je veux savoir ou est la fille !— Je sais bien monsieur , mais avec les délais que vous nous avez donnée nous ne pouvons pas faire mieux que cela. On ne peut que choisir l'année et la machine choisira elle même , désolé monsieur. L'homme aux cicatrices ne dit rien il semblait réprimé sa colère.— Blocage psychique déjoué , veuillez entrez une année sur la console pour débuté la phase finale ! S'exclama la voix du memorizer. Don s'approcha et entra l'année en question. Lancement du visionnage des souvenirs du sujet en cours. Les lunette s'approchèrent brusquement des yeux de Light et il pouvait sentir de petite aiguille pénétrer dans sa peau.— Maintenant plus qu'a espère que le memorizer ne nous ramène pas trop loin en arrière. Dit-il à l'homme aux cicatrices qui se contenta de hausser les épaules et de fermer les lumière de la pièce. Une puissante lumière dans les lunettes commencer à aspirer Light et ses souvenirs étaient projeté sous la forme d'un écran holographique.