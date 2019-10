ABYSS





Très bon MV :

Suite à ce drama, je vais refaire une pause. Plus trop le temps de regarder des dramas, du coup, je ne peux pas vraiment vous en proposer. Je relancerai le concept en fin d'année ou début d'année prochaine : "Suggestions de dramas coréens, japonais mais également séries/films Netflix et peut être des bonnes "découvertes" sur Disney+ en début d'année".Cha Min est un homme au physique assez désavantageux. Il est l'héritier d'une grande société de cosmétiques. Il décède suite à un accident mais sera ressuscité à l'aide de l'Abyss. L'Abyss a le pouvoir de ressusciter les humains sous le visage de leur âme. Cha Min est désormais tellement beau que tous les regards se tournent vers lui à son passage.Go Se Yeon est quant à elle une femme magnifique. Elle est procureur et passionnée par son metier. Elle va être assassinée et sera elle aussi ressuscitée grâce aux pouvoirs de l'Abyss. Se Yeon se réincarne mais avec quelques changements. En effet, elle se retrouve avec l'apparence d'une jeune femme ordinaire.Grâce à ses compétences dans le milieu juridique, Se Yeon commence à travailler dans un cabinet d'avocats. Pour Cha Min, nouvelle apparence, nouvelle vie, il intègre alors le même cabinet d'avocat que Go Se Yeon.Dispo sur Netflix : https://www.netflix.com/title/81087762 Épisodes : 16Durée par épisode : 1hJe pars du principe qu'on regarde 1 épisode par jour (c'est ce que je fais), donc je vous laisse regarder les 16 épisodes, vous en avez pour 2 grosses semaines. Je vous le conseille fortement.