Dispo en préco depuis aujourd'hui chez Nippon Yasan : 72€ (¥8,680) import Japon.Livraison en 5 jours, date de sortie le 16 Janvier donc livraison le 21 Janvier 2020.On peut également le trouver à ¥8,542 (71€) pour une livraison en 2 semaines (nin nin game) ou à 70€ chez yes asia pour une livraison en 3 semaines.Et oui, au Japon, ça pique le prix des jeux ...Je précise que je n'ai pas encore payé. J'attends la date de sortie française, si c'est trop éloigné, je garde la précommande, sinon j'annulerai pour le prendre en france aux alentours de 45/50€ probablement.

posted the 10/16/2019 at 07:20 PM by ioop