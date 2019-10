Le mystérieux jeu vidéo Death Stranding est le dernier chef-d’œuvre d’Hideo Kojima. Vous ne pouvez pas vous permettre de le rater !



Bonne nouvelle !

Un trailer inédit sera révélé à FACTS !



Rendez-vous au stand PlayStation à FACTS, les 19 et 20 octobre à Flanders Expo, Gand pour en découvrir plus !

Les horaires seront disponibles sur leur stand dans le hall gaming.

Ca avait été teaser la semaine dernière par Kojima himself, Death Stranding aura bien le droit à un nouveau trailer ! Un trailer qui devrait être le dernier si on crois son créateurs avant le lancement du titre le 8 Novembre prochain .C'est en regardant le site du Flanders Expo ( Belgique ) que l'information est donné , au côtés d'autres titres Playstation , Death Stranding marquera le salon par son trailer qui devrait apparaître le 19 ou 20 Novembre ( donc Samedi ou Dimanche ) :Plus d'information devrait être fournis pendant ces prochains jours .