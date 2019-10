Stadia et Kubernetes, ce sont les deux armes de destruction massive de Google pour permettre à GCP (Google Cloud Platform, créer en 2011) de prendre sa part du lion sur le marché du cloud face à Azure et AWS. Vous allez en manger du nuage je peux vous le garantirSinon pour les amoureux de la tech et du cloud en général, il y a cette excellente conférence de Google qui explique comment fonctionne Stadia. Certes, c'est technique, trop technique mais enrichissant. On est très loin des articles simplifiés à l’extrême qu'on trouve sur la plupart des sites de jeux-video grand public.Mettez les sous-titres en anglais et mettez la traduction automatique en français pour mieux comprendrePS : je cherche des membres du site orienté devops, cloud et programmation histoire d'échanger sur ces sujets.